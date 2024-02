Patuanelli sull’alleanza tra PD e M5S: “l’accordo nazionale è possibile”

StrettoWeb

“Molto spesso il rapporto col partito Democratico viene descritto come complicato, in realtà si discute di ciò che ci unisce ma è giusto discutere anche di quelle posizioni diverse che su alcuni fronti abbiamo. Il programma per la Sardegna è un programma condiviso dalle forze politiche che hanno portato Alessandra Todde che adesso potrà governare con la forza di chi condivide le decisioni e le scelte da prendere. E’ uno schema che stiamo replicando in Abruzzo dove si vota fra due settimane ed anche lì esiste un progetto comune con un candidato comune. E’ un percorso che si deve provare a fare in tutti i territori quindi, anche in Piemonte si proverà a farlo, così come a Bari dove si vota tra poco e dove abbiamo deciso di fare delle primarie per individuare il candidato. Credo che stiamo muovendo i passi nella direzione giusta”. Lo ha detto Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle, a 24 Mattino su Radio 24.

Patuanelli: “accordo nazionale PD-5S possibile, ma non a freddo”

“Un’intesa nazionale PD-5S è certamente possibile, ci stiamo lavorando da tempo, il punto è che non si può presentare una coalizione soltanto in funzione del non far vincere gli altri, perché poi quando si governa non si riesce a fare le cose. Credo che oggi ci siano le condizioni non soltanto per presentarsi insieme, per essere un blocco contrapposto a questa destra, ma anche perché si ha un progetto per il paese, è questa la cosa più importante, costruire un orizzonte comune diverso dalla destra che possa attrarre il voto dei cittadini, perché è una risposta diversa alle esigenze dei cittadini rispetto a quella della destra. Se ci si candida in alleanza soltanto per non far vincere gli altri, non funziona. Piemonte? Ho grande stima di Chiara Gribaudo e penso che possa essere una delle persone che fungere da candidato di un’eventuale coalizione, ma ripeto è molto più importante sciogliere alcuni nodi come ad esempio quelli sulla sanità in Piemonte, rispetto anche al rapporto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno avuto negli anni in quel territorio dove se le sono dette di santa ragione. È un percorso che stiamo facendo che non può essere una fusione a freddo, oggi il PD sta pagando ancor ala fusione a freddo tra i DS e la Margherita, quella è stata una fusione a freddo e vediamo quante difficoltà abbia avuto il PD a superare questa fusione, non dobbiamo rifare lo stesso errore. Questa alleanza deve nascere dai territori, partire dai problemi delle persone, dare soluzioni ai problemi delle persone condivise, a quel punto avremo una possibilità di un accordo ampio su scala nazionale”. Lo ha detto Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle, a 24 Mattino su Radio 24.

