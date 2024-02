Papalia “drag queen”, domani la sentenza del tribunale di Milano

StrettoWeb

Klaus Davi vestendo in alcuni poster Rocco Papalia da donna apparsi in alcuni comuni dell’Hinterland milanese nel 2017 ha “offeso l’onore e la reputazione di Rocco Papalia con l’aggravante di aver affisso pubblicamente i manifesti di Papalia in diversi comuni” come sostiene la Procura di Milano nel suo capo di imputazione, e che ha mandato a processo il noto massmediologo per aver danneggiato il buon nome del cittadino platiese, oppure ha esercitato un diritto di satira come ha fatto con numerosi altri boss da Messina Denaro a Rocco Morabito con una campagna definita esemplare da magistrati come Sebastiano Ardita nel suo ultimo libro?

La sentenza è prevista per domani. La difesa di Klaus Davi è affidata a Eugenio Minniti e Simona Giannetti.

