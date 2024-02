Il Palermo butta via una vittoria da Serie A: da 0-2 a 2-2 a Cremona

StrettoWeb

Un pari che sa di sconfitta. Quanto rammarico, in casa Palermo, che si butta via nel match da Serie A in casa della Cremonese. Sopra di un uomo per quasi tutta la sfida, la squadra siciliana va sul doppio vantaggio a fine primo tempo ma si fa poi riprendere in due minuti a inizio ripresa, per il 2-2 finale. Così Insigne e compagni falliscono l’aggancio al secondo posto.

La partita

Il primo tempo è un sogno. E il Palermo sogna. Dopo i primi 45 minuti è praticamente secondo. La svolta è al quarto d’ora, col rosso diretto di Sernicola, la cui partita dura praticamente 15 minuti. E così il vantaggio matura su rigore, con il solito Brunori. Poi c’è un altro “solito”, che è Ranocchia, sempre più decisivo nonostante sia in rosanero da poche settimane e sempre più bomber nonostante sia un centrocampista. Si inserisce, riceve in mezzo e realizza col piattone un penalty in movimento. E’ 0-2, a Cremona. Un pomeriggio perfetto.

Ma evidentemente era troppo perfetto. Alla squadra di Corini bastava gestire, col doppio vantaggio e con l’uomo in meno. Ma succede l’impensabile. Succede che, pronti-via, la compagine di casa trova il clamoroso pari, in due minuti, tra 49′ e 50′, con Castagnetti e Coda. 2-2 con oltre 40 minuti da giocare, ma non succede altro. Il Palermo a un passo dal nuovo vantaggio nel finale con Mancuso, ma la Cremonese tiene e rimane sopra in classifica. Per il Palermo tanti rimpianti, anche se la Serie A rimane ampiamente alla portata.

Risultati Serie B, 26ª giornata

Brescia-Reggiana 0-0

Cittadella-Catanzaro 1-2

Cremonese-Palermo 2-2

FeralpiSalò-Ascoli 0-1

Sudtirol-Bari 1-0

Classifica Serie B

Parma 54 Cremonese 47 Palermo 46 Como 45 Venezia 45 Catanzaro 42 Cittadella 36 Modena 34 Brescia 34 Bari 33 Cosenza 32 Sampdoria 31 Sudtirol 31 Reggiana 31 Pisa 30 Ascoli 26 Ternana 25 Spezia 25 Feralpisalò 21 Lecco 20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.