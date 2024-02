Palermo, che spettacolo: colpo da Serie A, 3-0 al Como

StrettoWeb

E’ praticamente un colpo da Serie A! Il Palermo batte il Como. Anzi no: straccia il Como. Al Barbera finisce 3-0. Un 3-0 secco, netto, senza attenuanti. E’ il quinto successo di fila in casa, non accadeva da 20 anni. Era l’anno della promozione in Serie A. E anche allora Corini guidava la squadra, ma in mezzo al campo Quella stessa Serie A adesso torna prepotentemente a farsi viva, dopo qualche settimana altalenante.

La partita

Il Palermo non subisce gol, li segna con facilità e lo fa contro la terza in classifica, che ora viene agganciata. E, approfittando del mezzo passo falso della Cremonese, adesso il secondo posto è a -1. Dopo lo scintillante mercato di gennaio, i rosanero possono sognare. La gara si sblocca alla mezz’ora con il solito Brunori, che segna un minuto dopo il gol ospite, annullato però dal Var per fuorigioco. Ma c’è un altro “solito”, un bomber mancato, anche se gioca a centrocampo: è il nuovo arrivato Ranocchia, che segna per la terza gara di fila. E l’ora di gioco. E’ il 2-0. A chiuderla ci pensa Di Francesco nel finale, servito magicamente da Brunori in uno schema perfetto da piazzato.

Risultati Serie B

Ore 14:00

Ascoli – Cremonese 0-0

Lecco – Cosenza 1-3

Parma – Pisa 3-2

Reggiana – Ternana 0-2

Spezia – Cittadella 4-2

Ore 16:15

Catanzaro – Sudtirol 2-2

Palermo – Como 3-0

Sampdoria – Brescia 1-1

18 Febbraio ore 16:15

Venezia Modena

Classifica Serie B

Parma 54 Cremonese 46 Como 45 Palermo 45 Venezia 44 Catanzaro 39 Cittadella 36 Modena 33 Bari 33 Brescia 33 Cosenza 32 Reggiana 30 Pisa 30 Sampdoria 28 Sudtirol 28 Ternana 25 Spezia 25 Ascoli 23 Feralpisalò 21 Lecco 20

