Palermo, l’ultimo colpo di mercato proviene dal Milan: ufficiale Chaka Traorè

StrettoWeb

“Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dall’A.C. Milan le prestazioni sportive di Chaka Traorè. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con opzione. A Chaka il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero. Chaka Traorè sarà presentato in conferenza stampa lunedì 5 febbraio alle ore 10.00 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Così in una nota il club rosanero comunica l’ultimo colpo di mercato del Palermo prima della chiusura. Si tratta di Chaka Traorè, proveniente dal Milan. Classe 2004, l’attaccante ha giocato col Parma, esordendo in Serie A da giovanissimo nel 2020. Poi il passaggio al Milan, dove quest’anno ha debuttato in prima squadra dopo l’inizio in Primavera. Per lui due gol tra Coppa Italia (Cagliari) ed Empoli (campionato) nel mese di gennaio appena trascorso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.