Pace del Mela, spettacolo teatrale con Barbara De Rossi e Gianfranco Jannuzzo

Martedì 13 febbraio alle ore 21:00 al Teatro del Mela arrivano Barbara De Rossi e Gianfranco Jannuzzo con il loro “il padre della sposa”, divertente commedia che Caroline Francke elaborò dal romanzo omonimo di Edward Streeter del 1949. Da quella commedia e dal romanzo sono stati tratti diversi film e una serie televisiva. Regia di Gianluca Guidi.

LA TRAMA

Giovanni un dentista spostato con Michelle, padre di famiglia, ha una bella figlia, Alice che sta per convolare a nozze, figlia a cui vuole molto bene e di cui è molto geloso. La ragazza sta per sposare Ludo, rampollo di una ricca famiglia, ma l’imminente matrimonio con annessi caotici preparativi avranno un effetto straniante sul povero padre, che in cuor suo non vuole accettare il fatto che la figlia sia ormai una donna e il solo pensiero di lasciare l’adorata fanciulla nelle mani di uno sconosciuto lo fa dar di matto. A peggiorare le cose ci si metterà il prezzo esorbitante del matrimonio che costerà all’uomo una piccola

fortuna. Tutto ciò e l’ansia di una sorte di sindrome del nido vuoto al maschile faranno sì che l’uomo assuma bizzarri atteggiamenti facendo preoccupare tutto il parentado. La goccia che farà traboccare il vaso sarà l’invasione casalinga dell’eccentrico, richiestissimo e costosissimo organizzatore di matrimoni Boris e la scelta di organizzare il ricevimento proprio in casa, una situazione che farà in men che non si dica crollare i nervi al sempre più stressato padre che tra una figuraccia e l’altra finirà addirittura in prigione, ma tutto ciò avrà lo scopo di rendere l’esagitato padre della sposa più consapevole che la figlia ormai adulta sta per sposare l’uomo che ama. Il nostro spettacolo si presenta come una divertente comedy piena di gag riuscite e momenti coinvolgenti con alcune situazioni tenere e divertenti.

IL CAST

Barbara De Rossi è nata a Roma il 9 agosto del 1960. Viene scoperta da Alberto Lattuada, che la vuole per il film “Fanciulle in fiore”, dopo che aveva vinto il titolo di Miss Teenager. Ma Barbara inizialmente si fa conoscere soprattutto dalle ragazzine, attraverso i fotoromanzi. Poi fa il salto di qualità, recitando con Virna Lisi in “La cicala”, sempre per la regie di Lattuada. Si fa poi conoscere dal grande pubblico, nel 1982, grazie allo sceneggiato tv “Storia d’amore e d’amicizia”, dove affianca un cast di tutto rispetto, con nomi come Massimo Bonetti, Ferruccio e Claudio Amendola. Decine le pellicole che gira, sia per il grande schermo che per la TV: partecipa anche, nel 1984, a “La piovra”, con Michele Placido. Alterna cinema e televisione, inanellando successi. Gianfranco Jannuzzo è nato ad Agrigento nel 1954. A dodici anni si trasferisce con la famiglia a Roma. Cominciati gli studi universitari, frequenta il Laboratorio di ricerche sceniche diretto da Gigi Proietti.

Diplomatosi nel 1982, partecipa ai varietà televisivi della Rai Amore mio e Come Alice, per la regia di Antonello Falqui. E sempre per la stessa regia, partecipa alle commedie musicali Applause. Autore di testi

propri, nel 1988 gli è stato assegnato il Premio

Il Fiore. Successivamente è stato per due volte insignito del

Premio Charlot e La Giara D’Argento. Martina Difonte nasce a Lucera, in provincia di Foggia, nel 1996 e, proprio come il fidanzato, fa parte del mondo dello spettacolo. Fin da quando aveva 7 anni scopre un talento artistico molto versatile: canta nel coro della parrocchia, studia danza classica, flamenco, hip-hop, tango e danza contemporanea e, nel

frattempo, porta anche avanti i suoi studi. Si è diplomata in ragioneria e a seguire si è laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia-Arti e scienze dello spettacolo. Roberto M.Iannone

Marcella Lattuca Lucandrea Martinelli

BIGLIETTI

https://www.ticketone.it/event/il-padre-della-sposa-auditorium-comunale-17957289/. Biglietti al botteghino, il giorno dello spettacolo dalle ore 19:00.

