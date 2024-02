Ospedale di Polistena, il sindaco Tripodi: “siamo preoccupati, Occhiuto deve dare risposte” | INTERVISTA

StrettoWeb

“Siamo preoccupati, dalle parole non si sta passando ai fatti“. E’ quanto afferma il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, in riferimento all’ospedale “Maria degli Ungheresi” ed in generale alla sanità calabrese. “Bisogna finanziare le strutture esistenti in quanto servono interventi alle sale operatorie, ai pavimenti, alle facciate, in sostanza serve una vera e propria svolta. I medici cubani? Assolutamente utili ma serve anche personale che vincono i concorsi”, rimarca Tripodi.

“La colpa di questi sfacelo? Sicuramente alla classe dirigente che si p succeduta in questi anni. Occhiuto? Dare dare risposte, governa da due anni e mezzo”, conclude Tripodi.

