Ospedale di Castrovillari allo stremo: “personale stanco, servono più medici cubani”

“Abbiamo trascorso tutta la mattinata passando, in pratica, per tutte le Unità Operative dell’Ospedale di Castrovillari. Non esito a dire che i riscontri sono stati DRAMMATICI. Alla carenza di Personale sanitario si abbinano stanchezza, rabbia, demotivazione. Spiace dirlo, ma il Governo dell’ASP di Cosenza ha precise responsabilità in questa situazione che penalizza gli Operatori, ma anche decine e decine di migliaia di Utenti dell’area Pollino, Esaro, Sibaritide”. E’ la denuncia del consigliere Ferdinando Laghi in visita allo spoke di Castrovillari.

“Un esempio? I Medici cubani (a proposito, validissimi Professionisti di una Scuola internazionalmente apprezzata, che sono giornalmente di insostituibile utilità e che non tolgono certo posti di lavoro a nessuno. L’ho personalmente e tecnicamente verificato) in arrivo su Castrovillari avrebbero dovuto essere sette, come ampiamente annunciato sulla stampa”.

“Saranno invece tre o quattro, mentre agli altri spoke della provincia ne toccheranno tre o quattro volte di più. Questa ASP sta remando, ogni giorno di più, contro territori che pure hanno, o almeno dovrebbero avere, pari dignità e diritti rispetto ad altri. Volevo dare un’idea di ciò che sta succedendo e di quanto mi dicono, ogni giorno, operatori e pazienti. Io, non mi tiro indietro!”.

