Ospedale di Castrovillari, dieci nuovi medici cubani in arrivo

Man forte per l’Ospedale di Castrovillari: dieci nuovi medici cubani che sono stati attribuiti allo Spoke del Pollino secondo quanto appreso dall’azienda sanitaria provinciale di Cosenza durante un incontro con il commissario Graziano e l’intero vertice della struttura dirigenziale della sanità al quale hanno preso parte il comitato per l’ospedale, una rappresentante dei medici del nosocomio castrovillarese e il consigliere regionale Ferdinando Laghi.

Il nuovo personale sarà impiegato in tal modo: 1 a sostegno in Trasfusione, 2 in Broncopneumologia, 2 in Medicina, 3 in Pronto Soccorso, 1 in Chirurgia e 1 in Ostetricia e Ginecologia, si aggiunge ai sei professionisti d’oltreoceano già in servizio presso l’ospedale di Castrovillari. L’incontro di stamane non ha riguardato però solo questo argomento.

Il capogruppo di De Magistris Presidente in Consiglio Regionale, insieme al Portavoce del Comitato delle Associazioni, Pino Angelastro, ha affrontato con Graziano anche le criticità relative ai concorsi a Primario e alla carenza di personale sanitario come infermieri ed OSS. Altra tematica è stata la tanto agognata – e promessa- riapertura dell’Ortopedia e le varie carenze nei reparti, tra cui Radiologia, Neurologia e Cardiologia, con l’Emodinamica, attiva solo 6 ore al giorno. Si è pure discusso del prossimo Atto Aziendale, ormai in fase di completamento.

