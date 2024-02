Orrore in una mensa scolastica di Palermo: blatta nel piatto di riso

StrettoWeb

Orrore in quel di Sicilia: protagonista della storia una blatta – o uno scarafaggio che dir si voglia – in un piatto di riso di una mensa scolastica di Palermo. E’ quanto denuncia Ismaele La Vardera di “Sud chiama Nord”, postando la foto incriminata sul suo profilo Facebook con tanto di video dove spiega l’accaduto. Il piatto in questione interessa una scuola dell’infanzia: il cibo, però, non è stato preparato da personale interno, bensì trasportato da un’azienda esterna che ha vinto il bando pubblico.

La denuncia di La Vardera: “uno schifo”

Il deputato La Vardera ha espresso preoccupazione per i bambini: “sono veramente arrabbiato ma non posso fare altro che denunciare: si vede una blatta in mezzo al riso. Il cibo sarebbe dovuto andare a una scuola materna di Palermo. Questa storia non può rimanere impunita: io ho denunciato ai Nas di Palermo che mi hanno garantito che avrebbero approfondito la questione. Ma non potevo denunciare anche pubblicamente questo fatto. Chi ha sbagliato deve pagare perché ai nostri piccoli non possiamo permetterci di far vivere situazioni di questo tipo”.

“Io ringrazio chi ha avuto il coraggio di parlarmi di questa storia: chiedo ufficialmente al Sindaco di Palermo spiegazioni perché la politica non può stare a guardare rispetto a quello che è successo, il Comune deve vigilare soprattutto se si tratta di bambini. E’ necessario fare un’indagine interna e non dobbiamo soprassedere su situazioni di questo tipo. Mi auguro che chi ha fatto questo schifo paghi”.

