Ornella Muti e la figlia a Sanremo con il trattore: “porteremo le arance calabresi”

La protesta degli agricoltori in Calabria arriva fino a Sanremo: e no, non saranno i produttori locali che andranno a manifestare alle porte del Teatro Ariston, ma nientepopodimenoche Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli. Ad annunciarlo è proprio l’attrice in una dichiarazione rilasciata all’Adnkronos: “venerdì io e mia figlia Naike arriveremo al Festival di Sanremo a bordo di un trattore con un bancale di arance calabresi che regaleremo a tutti i vip che stanno lì, anche ai cantanti”.

La Muti ha, fin da subito, appoggiato la protesta degli agricoltori e vuole far sentir loro tutta la sua vicinanza. “Spero ci facciano entrare nella città con il nostro trattore – continua Naike – vogliamo fargli sentire il gusto delle arance italiane“. E aggiunge la madre: “saremo io e mia figlia a dare visibilità a tutti gli agricoltori calabresi. Se hanno bisogno di numeri telefonici e contatti glieli daremo noi, anche Al Bano si è reso disponibile”.

Ma dietro il gesto “solidale” per una manifestazione che è arrivata fino al Parlamento Europeo, sembra nascondersi anche una frecciatina al padrone di casa, Amadeus. Alla domanda “se glielo chiedessero, salirebbe sul palco?”, l’attrice ha risposto: ”solo se verrà con me un agricoltore, vado a Sanremo per loro. Quando sono salita sul palco dell’Ariston per lavoro non mi sono sentita a mio agio; Amadeus non mi ha trattata come una professionista”, conclude. Non vediamo l’ora di vedere Ornella alla guida del trattore!

