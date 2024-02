Open Day per l’Internazionalizzazione in Calabria: l’iniziativa della Camera di Commercio

StrettoWeb

Accompagnare le imprese verso l’apertura a nuovi mercati esteri, agevolare i rapporti con aziende, consumatori e istituzioni operanti nelle altre Nazioni per cogliere opportunità di sviluppo e business reali e remunerativi. Con questo obiettivo la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, con la collaborazione della propria Azienda Speciale Promocalabriacentro e del Punto Impresa Digitale, e insieme a Promos Italia, propone, nelle tre sedi territoriali

provinciali, dal 27 al 28 febbraio, l’Open Day per l’Internazionalizzazione presentando proprio l’offerta dei servizi 2024 a sostegno delle attività di export.

L’evento è stato così calendarizzato: sede camerale Vibo Valentia, 27 febbraio ore 10:30; sede camerale Catanzaro, 27 febbraio ore 15:00; sede camerale Crotone 28 febbraio ore 10:30. La partecipazione all’Open Day è gratuita, previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/cGwZDZd8uPgdX7zA6.

Tra i servizi proposti, in particolare la ricerca di controparti estere, formazione, servizi digitali, finanza e sostenibilità ESG (Environment, Social, e Governance, ovvero i tre fattori fondamentali previsti dall’Unione Europea per verificare, misurare e sostenere l’impegno in termini di sostenibilità di una impresa o di una organizzazione).

Aspetti che, a conclusione dell’incontro, le imprese, singolarmente, potranno verificare e riportare alle loro specifiche esigenze negli incontri one to one con gli esperti Promos, che offriranno appunto chiarimenti, indicazioni e supporto personalizzato anche in previsione della pubblicazione prossima dell’avviso per l’accesso gratuito per le imprese ai servizi di internazionalizzazione programmati dalla Camera di Commercio per l’anno in corso.

“L’internazionalizzazione per le imprese è un processo serio e complesso, da affrontare senza improvvisazione, quanto piuttosto nella piena consapevolezza

dell’effettiva attrattività del mercato estero di riferimento rispetto all’interesse

aziendale di espansione contemperato, tra l’altro, agli strumenti tecnici, giuridici e

finanziari esistenti e funzionali all’investimento” ha dichiarato il presidente dell’ente camerale Pietro Falbo.

“Conoscenza e consapevolezza è quello che vogliamo offrire alle nostre imprese con questa iniziativa, per scelte mirate e sostenibili a vantaggio della loro competitività e del territorio tutto”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il PID (Punto Impresa Digitale) Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia all’indirizzo email pid@czkrvv.camcom.it.

