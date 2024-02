Occhiuto nuovo vicesegretario di Forza Italia: “la giusta guida per il partito”

StrettoWeb

“Esprimiamo le personali congratulazioni al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per la nomina di Vice Segretario Nazionale del Partito Politico Forza Italia. Del Presidente Occhiuto conosciamo l’esperienza, la competenza e apprezziamo le doti umane e professionali e, siamo certi, saprà essere insieme ai suoi colleghi la la giusta guida per il rilancio della Segreteria nazionale a disposizione delle Istituzioni e delle comunità del nostro paese”.

“Anche nel nuovo ruolo di Vice Segretario Nazionale assicuriamo al Presidente la massima vicinanza proseguendo il dialogo già intrapreso con la Regione Calabria, che sta guidando, e che ha portato importanti risultati per la nostra regione come, ad esempio, la firma con il Presidente Meloni dell’Accordo per il fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 € 2,5 ML ed altre importanti misure per lo sviluppo della nostra comunità calabrese. Al neo Vice Segretario Nazionale di Forza Italia i più sentiti auspici di Buon lavoro”. Lo dichiarano in una nota congiunta Alfio Pugliese, Coordinatore Crotone Imprese, e Domenico Arilli, Vice Coordinatore.

