Occhiuto vicesegretario Forza Italia: “Calabria su scenari politici importanti”

“Il Congresso di Forza Italia ha sancito l’elezione a Vice segretario nazionale di Roberto Occhiuto. Un risultato molto importante che sancisce la leadership di Occhiuto a livello nazionale e proietta la Calabria su scenari politici importanti. Forza Italia in Calabria ha dimostrato di saper esprimere una classe dirigente di qualità, capace di governare a tutti i livelli e oggi ci riempie di orgoglio vedere ai vertici nazionali un esponente politico che tanto sta dando alla nostra regione”

“Al Presidente Occhiuto faccio i miei migliori auguri di un proficuo lavoro sulla strada del consolidamento di Forza Italia che è sempre più punto di riferimento per il riformismo moderato e liberale in Calabria e in Italia”. Lo dichiara soddisfatta Pasqualina Straface, consigliere regionale Calabria, anche lei presente al Congresso di Forza Italia a Roma.

Comito: “Occhiuto simbolo del riscatto calabrese”

“Al Palazzo dei Congressi di Roma il nostro partito ha scritto una bellissima pagina di sana politica, affidando il timone nelle mani sicure di Antonio Tajani, che saprà guidarci nel solco degli insegnamenti del presidente Berlusconi. Forti delle nostre idee e della passione che contraddistingue il popolo di Forza Italia, guardiamo al futuro con rinnovato entusiasmo, radicandoci sempre più e riorganizzando la nostra presenza sui territori. I migliori auguri di buon lavoro al segretario nazionale ed ai suoi vice, in particolare al presidente Roberto Occhiuto simbolo della politica del fare e del riscatto della Calabria”. Lo afferma in una nota Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio della Regione Calabria.

