Occhiuto: “piena solidarietà a Meloni, contro il premier gesti inqualificabili”

“Massima solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggetto di intollerabili forme di avversione nel corso di una manifestazione. La contrapposizione politica e la libertà di pensiero e di espressione non possono mai sfociare in simili inqualificabili gesti.

Condanniamo con fermezza tali violenze che non devono trovare mai spazio in una società democratica e ispirata alla convivenza civile”.

E’ questo il messaggio diffuso da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, dopo gli ennesimi attacchi offensivi contro il premier, questa volta arrivati da Cateno De Luca.

