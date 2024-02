Nuoto, campionati master a Cosenza: 44 medaglie per gli Anzianotti. I NOMI dei vincitori

StrettoWeb

Domenica 4 Febbraio si sono svolti i campionati regionali invernali a Cosenza. Anzianotti presenti con 30 atleti capitanati dal neo papà Filippo Giglio. Con 62 gare individuali, conquistano un totale di 41.195,33, portando alla squadra 18 Medaglie Oro, 15 medaglie argento, 11 di Bronzo. Il punteggio più alto conquistato è quello di Vincenzo Foglia con 1783,75 sfiorando ancora una volta il record italiano nei 100 misti, lo stesso per la staffetta 4×50 mista composta da Giovanni Mazzuca, Giovanni De Maria, Francesco Verre e Nicola Bosa beffati nel finale per pochi decimi.

La classifica a squadre

La classifica di squadra vede al primo posto AQA con 71 atleti per 132 gare individuali e per un totale punti pari a 85.494; al secondo posto gli Anzianotti con 31 atleti partecipanti per 62 gare individuali per un totale punti pari a 41.195,33; al terzo posto Gli amici della Kroton nuoto che dopo un breve periodo di assenza dalle gare sono ritornati alle competizioni con 25 atleti per 48 gare individuali per un totale punti pari a 33.385,63.

I punteggi degli Anzianotti

I punteggi più alti ottenuti dagli Anzianotti sono di Vincenzo Foglia per gli uomini con 1783,85 punti e di Angela De Luca con 1678,06 per le donne. A far parlare di sé, anche un gruppo di “veri Anzianotti” , che hanno visto nascere questo gruppo come Giovanni Bruno, doppio oro nei 100 dorso e 800 stile con un totale di 1347,75, Pierluigi de Benedittis oro nei 200 rana e argento nei 100 rana con un totale di 1547,64 e il presidente Rosario Caccuri Baffa oro nei 50 stile e argento nei 100 stile con un totale di 1432,79

“Gli Anzianotti non sono solo sport e sano agonismo, ma è uno “stile di vita”, un plauso va a chi indossa la cuffia solo per le gare come Erminio Pirozzi, Giada Liuzzi e Salvatore Puntillo. Diciamo sempre che gli Anzianotti sono un gruppo d’amici, a cui piace stare insieme, tra i pionieri di questo pensiero c’è Eugenio Ruffolo che oltre alle medaglie e prestazioni porta tanta allegria e compattezza alla squadra”, si legge nella nota.

