La Nocciola dell’Etna e la rivoluzione con il marchio IGP/DOP

StrettoWeb

La Nocciola dell’Etna può vivere il suo momento di rinascita con tutte le aziende che gravitano intorno alla sua produzione. Il sistema si rivoluzionerà una volta acquisita la certificazione IGP/DOP. La proposta di avvio dell’iter di riconoscimento parte dal Comune di Sant’Alfio con il suo sindaco Alfio La Spina che sta operando un’azione di rivitalizzazione dell’area etnea, animando dibattiti a volte rimasti sotto tono come per l’approvazione della DOCG ETNA, riguardante i vini di altissimo livello del vulcano catanese.

Cosa succederà alla Nocciola dell’Etna? Se ne parlerà sabato 17 febbraio mattina al Museo d’arte contemporanea dell’Etna a Sant’Alfio con esperti, imprese ed istituzioni. Questo frutto viene coltivato in un’area estesa – quella nebroidea – abbracciata per esempio anche da Messina che è cresciuta parecchio in materia di grandezza e qualità, senza dover invidiare nulla a realtà grosse e in possesso di Igp o Dop come in Campania, Lazio e Piemonte.

Siete invitati ad ascoltare i risvolti di questa iniziativa che vi sorprenderà per il fatto di essere promotrice di un messaggio culturale e di marketing, in partenza da un piccolo comune che è anche uno dei maggiori produttori di nocciole in Sicilia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.