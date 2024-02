Nicola Gratteri inaugura la ludoteca di Bisignano e presenta il suo libro “Il Grifone”

StrettoWeb

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri è tornato ieri in Calabria, a Bisignano, nel cosentino. In occasione dell’inaugurazione della ludoteca comunale il magistrato ha anche presentato il suo nuovo libro “Il Grifone”. A tagliare il nastro della ludoteca sono stati Gratteri, il sindaco Francesco Fucile ed il Prefetto, sotto lo sguardo soddisfatto del delegato ai servizi bibliotecari, promozionali e culturali del comune di Bisignano, Rino Giovinco. Gratteri, incuriosito, si è soffermato ad esplorare questo spazio dedicato ai più piccoli.

In seguito, nella rimodernata e nuova sala della biblioteca, ormai Caffè Letterario, si è svolta la presentazione del libro. Il volume scritto da Gratteri, cittadino onorario di Bisignano, è il primo libro presentato al nuovo Caffè Letterario di Bisignano. Il moderatore, giornalista e scrittore Arcangelo Badolati ha invitato il sindaco di Bisignano a portare il suo saluto. Il sindaco ha espresso tutta la sua gratitudine al Procuratore e, dal momento che gli fu conferita la cittadinanza onoraria quando il comune era commissariato, ha tenuto ad esprimere condivisione in toto di quella delibera, accogliendo il Procuratore “a casa sua”.

Rino Giovinco, nel suo intervento, ha parlato dell’importanza della cultura ma anche dello stare al passo con la tecnologia per promuoverla, toccando così il tema centrale de “Il Grifone”. In seguito Federica Giovinco, coordinatore del gruppo Agende Rosse “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Bisignano, che 3 anni fa propose la cittadinanza onoraria, ha portato i saluti dell’intero Movimento ed ha raccontato del Gratteri Uomo e del suo rapporto con il Procuratore. Nicola Paldino, Presidente della BCC Mediocrati, ha consegnato a Gratteri una lettera di conferimento dell’importante premio “Melagrana d’Argento”.

Il dialogo sul libro ha trattato diverse tematiche: la tecnologia e i social come nuovi mezzi di comunicazione e arricchimento dei mafiosi, la cosiddetta mafia ibrida, fatta da professionisti, informatici, broker.

Al termine, la Presidente del Centro Studi Il Palio, Clara Maiuri, ha consegnato a Gratteri un’opera disegnata dall’artista Rosario Turco in cui sono raffigurati vari luoghi del centro storico di Bisignano.

Come di consueto, il Procuratore si è trattenuto alla fine della presentazione per autografare i libri e fare foto con i tantissimi che sono stati presenti all’evento che ha visto un’ampia presenza di pubblico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.