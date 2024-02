Negozi svaligiati: sgominata banda di ladri nel cosentino

StrettoWeb

Momenti di tensione per i cittadini di Castrolibero che, nelle ultime settimane, hanno vissuto nella paura per diversi furti in città. I Carabinieri di Cosenza hanno infatti eseguito tre misure cautelari nei confronti di un 31enne ed un 44enne di Castrolibero e di un altro 31enne di Cosenza. Due sono stati posti agli arresti domiciliari mentre un terzo soggetto è stato raggiunto dalla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

I responsabili sono stati fermati e arrestati per tre furti aggravati nel comune di Castrolibero ai danni di esercizi commerciali quali un negozio di ottica, un esercizio di vendita di prodotti da forno ed un supermercato. In particolare, il 31enne di Castrolibero è ritenuto responsabile di tutti e tre i furti, mentre il 44enne per quello di dolciumi e ottica insieme al 31enne di Cosenza.

Il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto: “ringrazio l’attività del maresciallo Carabinieri Alessandro Lato e degli organi inquirenti. L’azione di prevenzione e controllo del territorio è eccellente e come si evince da questa operazione dà i risultati sperati, anche in tempi contenuti. L’amministrazione comunale lavora al fianco delle forze dell’ordine e, nel caso specifico, si riserva ogni azione nei confronti di chi ha macchiato il buon nome della città”.

