Nasce “La Migliore Calabria”, l’associazione a servizio dei cittadini

L’associazione politico culturale ‘La Migliore Calabria’, il cui fondatore è Graziano Di Natale, già consigliere regionale della Calabria, prende sempre più forma e si radica sempre più nel territorio

regionale. “Dopo la riunione provinciale tenutasi nei giorni scorsi – affermano gli esponenti dell’associazione – è stato istituito un coordinamento provinciale provvisorio, che servirà così a dare più struttura all’intero gruppo. Da ciò poi seguirà la campagna adesioni, la nomina dei responsabili comunali e/o zonali e l’assemblea costituente”.

“Siamo soddisfatti – concludono – per il lavoro che stiamo facendo, e per la partecipazione di tanti cittadini. Siamo pronti per le prossime sfide che ci attendono”. Il coordinamento, dunque, è così composto: Francesco Città, Aldo Maria Cupello, Barbara Sciammarella, Pierluigi De Luca, Franco Ranieri, Pietro Mele, Donatella Deposito, Gabriella Miloro, Renzo Gravino, Raffaele Pirillo, Antonietta Tricarico, Mario Amendola.

E ancora, Carlo Gallo, Lucia Nicoletti, Giovanni Benincasa, Franco Spina, Antonio Siciliano, Aldo Aloe, Valentina De Santo, Aldo Pupo, Vincenzo Paradiso, Michele Dima, Guglielmo Guzzo, Luca Covelli, Alessandro Greco, Livio Lotito, Maurizio Zazzaro, Ilaria De Pascale, Girolamo Vena, Vanessa Franco, Ginetta Manco, Paola Bruno e Tony Ammirata.

