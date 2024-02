Myenergy Viola, la carica di Simonetti: “Play-In Gold livello altissimo, vogliamo vincerle tutte”

StrettoWeb

Ilario Simonetti, giovane lungo della Myenergy Viola, intervistato dall’ufficio stampa della società, ha fatto il punto sul momento dei reggini che si avviano verso la fine della regular season: dalla sconfitta casalinga contro la Basket School Messina, ininfluente ai fini della classifica vista la qualificazione alla seconda fase già ottenuta, passando per un’analisi dei Play-In Gold e del livello di gare che attende i reggini.

Il morale dopo la sconfitta contro la Basket School Messina

“Siamo tranquilli, siamo tutti tranquilli. Ci può stare una partita no. Stiamo lavorando con cura. Abbiamo già la testa alla seconda fase. Vogliamo farci trovare pronti e far bene per il pubblico di Reggio Calabria“.

Un pensiero sui Play-In Gold di Serie B

“Sarà una bella seconda fase, a mio avviso ci sarà da divertirsi. Noi abbiamo la giusta mentalità. Il livello sarà altissimo, ad ogni partita e siamo pronti a competere“.

Myenergy Viola, la forza nel gruppo

“Il nostro è un gruppo compatto ed omogeneo. E’ la nostra forza. Siamo sempre insieme, che si vinca o che si perda, dentro o fuori dal campo, dagli Under ai più grandi: siamo un gruppo meraviglioso. Se tocca giocare partita per partita? Ci siamo parlati. Questo è l’obiettivo provare a vincerle tutte“.

Questa è una di quelle stagioni che, comunque andrà, a luglio verrà ricordata con nostalgia?

“Si. All’inizio dell’anno non ci conosceva nessuno. Siamo giovani. Non eravamo quotati. Ad oggi, abbiamo fatto divertire: con Ragusa, vedere un pubblico del genere, una sorta di record italiano, non è da tutti“.

Le avversarie della Viola nella seconda fase

“E’ ancora presto ma stiamo già vedendo qualcosa. Siamo molto preparati e vogliamo metterci tutto quello che abbiamo: secondo me sarà un nuovo girone con estremo equilibrio. Saranno partite di altissimo livello“.

Il momento più bello vissuto da Simonetti in stagione

“La gara di Capo D’Orlando è un bell’esempio. Avevamo voglia di riscattarci dopo la sconfitta di andata dove eravamo orfani di Tyrtyshnyk. Fuori dal campo non c’è un momento: ogni giorno è bellissimo. Il popolo di Reggio sta dimostrando di volerci bene“.

