Myenergy Viola, Konteh: “abbiamo riportato i tifosi al PalaCalafiore. Ora i Play-In Gold”

Yusupha Konteh, giovane di belle speranze in forza alla Myenergy Viola stagione 2023-24, è stato ospite all’interno del format Televisivo “Momenti neroarancio”, andato in onda sulla Tv ufficiale del Club, Videotouring. Ecco le sue impressioni in vista del rush finale stagionale.

I miglioramenti in vista dei Play-In Gold

“Continuare a lavorare. Stiamo aggiungendo nuovi elementi difensivi e credo che questo sia molto importante. Siamo pronti a correggere i nostri errori difensivi e siamo al lavoro per questo giornalmente e con la giusta mentalità. Siamo carichi per affrontare la seconda fase. Tra due settimane andremo in pausa per ricaricare per due giorni circa.

Abbiamo l’obbligo di alzare il livello per il Play-In Gold, è il nostro obiettivo. L’obiettivo secondario, ma non troppo, era di riportare la gente al Palasport. I nostri tifosi sono fondamentali per noi. Ogni volta che ti giri verso la platea è straordinario, ti da una carica unica. Speriamo possano divenire ancor di più“.

La forza del gruppo

“Il segreto per essere lì in classifica. Oltre al basket, siamo un gruppo vero anche prima. C’è tanta solidarietà tra noi, ci aiutiamo a vicenda“.

Dove migliorare in campo

“Sto migliorando fisicamente senza ombra di dubbio. In difesa, sulle rotazioni sto lavorando tantissimo e confrontarmi con i miei compagni può solo farmi migliorare“.

Il derby con Messina e la postseason

“E’ vero, stiamo già pensando alla seconda fase. Un derby è sempre un derby, però, e vogliamo far bene contro Basket School Messina, squadra di valore che sta andando forte. E’ un campionato con tante squadre di buon livello, tante hanno speso molto. Noi, non siamo da meno, abbiamo raggiunto fin da subito un grande livello di gioco“.

