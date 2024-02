Myenergy Viola, Mavric e l’amore per Reggio Calabria: “si vive tranquilli, c’è un grande mare”

StrettoWeb

Emin Mavric, pedina cardine della Myenergy Viola stagione 2023-24 è stato ospite all’interno del format Televisivo “Momenti neroarancio“, andato in onda sulla Tv ufficiale del Club Videotouring. Ecco le sue impressioni in vista del rush finale stagionale.

“Abbiamo stupito e vogliamo continuare a farlo. Non vogliamo andare fuori giri. Stiamo lavorando all’interno del nostro ‘piccolo mondo cestistico’ per crescere ancora, da tutti i punti di vista“, ha dichiarato.

Il mantra della “Myenergy Viola”: giocare senza pensare

“Dipenderà anche da contro chi giocheremo. Se Basket Corato, ad esempio, entrerà tra le prime quattro sarà come competere con una squadra molto simile a noi. Molfetta, la capolista, invece è già diversa. Sarà tutto da decodificare. Attendiamo i nostri avversari e poi programmeremo. Dobbiamo migliorare nella fase del ‘non giocare’ in contropiede“.

Il pubblico del PalaCalafiore

“Era l’obiettivo di quest’anno: divertire, correre, e riempire il Palasport. Federico Cigarini l’ha ripetuto tantissime volte. Ci siamo riusciti, non era facile, adesso vogliamo far crescere il pubblico stesso. L’anno scorso giocavo a Molfetta, ho giocato ad Avellino, piazza di A1 e non mi era mai capitano di venire “fermato” per strada. I giovani hanno bisogno di avere un punto di riferimento sportivi: tanti ragazzi vorrebbero giocare, vorrebbero avere degli idoli. Noi ci stiamo provando con grinta a ricoinvolgere anche quella fascia d’età”.

L’impressione di Mavric su Reggio Calabria

“Reggio è grande ma tranquilla. Mi trovo molto bene. Città da vivere, con un grande mare“.

L’importanza della società

“Fa parte di noi. Siamo una ‘cosa unica’: è un bel viaggio e ce lo godiamo. A Luglio ci ripenseremo malinconicamente perché stiamo facendo tanto e bene. Vedere un Presidente, come Carmelo Laganà che salta ed esulta per noi, è bellissimo“.

Il commento su Coach Cigarini

“E’ stato il motore della nostra unione. Una carta vincente: ci ha unito e motivato“.

