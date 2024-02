Myenergy Viola-Basket School Messina, è derby dello Stretto: la presentazione del match

StrettoWeb

Una formalità? Scordatevelo. Derby dello stretto appetitoso al PalaCalafiore. Si, è vero, i due punti non contano nulla ai fini dell’elaborata seconda fase. La Myenergy Viola è qualificata matematicamente per il Play-In Gold. La Basket School Messina, sfidante, è matematicamente al Play-In Silver con un grosso ed appetitoso bottino in vista della fase ad orologio che inizierà tra tre settimane.

Un derby, è sempre un derby. I rispettivi Coach, Cigarini e Sidoti, dunque, non hanno nessuna voglia di cedere il passo. Il tecnico emiliano per riscattare l’ancora cocente sconfitta casalinga subita contro Virtus Ragusa. L’esperto condottiero nativo di Patti, invece, per certificare ancor di più la stagione “pazzesca” e riscattare la sconfitta della sfida di andata. Reggini reduci dal derby vinto contro Rende, peloritani anch’essi vittoriosi contro Svincolati Milazzo.

Roster ben curato quello degli “scolari” dove spicca la presenza del confermato Leonardo Di Dio, point Guard dotata di un tiro in allontanamento efficace e spettacolare. Busco, ex Svincolati garantisce esperienza in regia, l’ex Fortitudo Yeyap è il centro, atletico e spettacolare, Labovic la bocca da fuoco, l’atletico Tartaglia, il giovane Janic e l’esperto Buldo ed Elia Sidoti, le pedine da tener d’occhio.

Myenergy Viola-Basket School Messina: info ticketing

I tagliandi della gara sono disponibili online su Vivaticket ( rivenditore ufficiale Bcenters) e domenica 11 febbraio dalle ore 16.30 al Botteghino (con la raccomandazione di arrivare per tempo per non rischiare tempi di attesa).

Myenergy Viola-Basket School Messina: dove vedere la partita

Come di consueto, StrettoWeb seguirà la gara in diretta dal PalaCalafiore con il suo LIVE testuale. La gara verrà trasmessa in diretta condivisa sulla pagina ufficiale Facebook della Viola grazie al Media partner ufficiale del club, Reggioacanestro (Rac) con la telecronaca di Giovanni Mafrici. Sempre in diretta, sul canale 87 del Digitale Terrestre dalla Tv Ufficiale del Club Videotouring, in radio sulle frequenze 104,4. Arbitrano i signori Daniele Barbagallo di Acireale e Gianmarco Greco di Catanzaro.

