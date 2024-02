Musica & Cinema al Teatro Politeama di Catanzaro: un cartellone per tutte le famiglie

StrettoWeb

Una rassegna pensata per celebrare il magico connubio tra le arti e avvicinare i giovani spettatori e tutte le famiglie al mondo del teatro. E’ iniziato il conto alla rovescia verso la rassegna “Musica & Cinema” al Teatro Politeama di Catanzaro, che proporrà quattro serate destinate a richiamare la partecipazione del grande pubblico. Si inizia venerdì 16 febbraio con il concerto tributo al compianto maestro Ennio Morricone, che con le sue colonne sonore ha scritto alcune delle più belle pagine musicali per il grande schermo.

L’Orchestra filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia, con il Coro lirico siciliano e il soprano Maria Francesca Mazzara, proporranno un viaggio tra le note indimenticabili del leggendario compositore, cittadino onorario di Catanzaro, al cui ricordo il Politeama è fortemente legato essendo stato lo stesso anche presidente onorario di Musica & Cinema e avendo diretto un trittico indimenticabile di concerti.

Il programma prosegue poi con un tuffo nel musical. Il 2 marzo sarà la volta di “Shrek”, con la regia firmata da Graziano Galatone, performer di punta del fortunatissimo Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, e protagonista Michele Savoia, vincitore del David di Donatello dello Spettatore assieme ai MeControTe per “Il mistero della scuola incantata”.

Il 14 marzo si ritornerà, invece, nell’Isola-che-non-c’è con una nuova produzione di “Peter Pan”, per la regia di Maurizio Colombi, e la colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato. Nel cast il giovane performer Leonardo Cecchi, idolo indiscusso dei ragazzi che lo ha amato nella serie tv “Alex & Co”, Giò Di Tonno, nel ruolo del famigerato Capitan Uncino dopo il tour sold-out del ventennale di Notre Dame de Paris, e Martha Rossi, già talento di Amici di Maria De Filippi, di nuovo nelle vesti della dolce Wendy.

Infine, il 12 aprile Musica & Cinema si chiude con “Il treno delle meraviglie”: l’Aetherium Theatrical Company porterà in scena un incredibile viaggio tra realtà e mondo onirico, in cui tutte le arti si fondono, tra avventure, favole e storie con acrobati, danzatori, giocolieri, trampolieri, per regalare meravigliose emozioni a tutto il pubblico.

Per favorire la più ampia partecipazione – sottolinea il direttore generale della Fondazione Politeama, Aldo Costa – è stata lanciata una campagna abbonamenti a prezzi agevolati e sottoscrivibili anche online. Per informazioni è possibile contattare il botteghino del teatro al numero 0961- 501818 o consultare il portale www.politeamacatanzaro.net.

