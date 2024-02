E’ morto il padre di Cateno de Luca

StrettoWeb

“Papà sei andato via … Non ha resistito all’assenza di mia madre ricoverata in ospedale e poco fa papà ci ha lasciato. Ho scritto questo brano a maggio del 2021 perché mi aveva colpito una storia trasmessa dal telegiornale mentre pranzavo con mamma e papà: un ragazzo aveva devastato l’ingresso di un pronto soccorso perché non era riuscito a riconciliarsi con suo padre che era morto qualche ora prima in ospedale per il covid. Mi sono alzato senza completare il pranzo e mi sono seduto al pianoforte e di getto ho scritto questo brano dedicato a tutti i figli che in ritardo comprendo quanto sia fondamentale la figura di mamma e papà. I funerali saranno lunedì 26 alle 15:00 presso il Santuario Maria Santissima Annunziata di Fiumedinisi”. E’ questo il post dell’on. Cateno De Luca, sindaco di Taormina che annuncia la morte del padre avvenuta questa mattina.

Al sindaco di Taormina Cateno De Luca le condoglianze del Comune di Messina in tutte le sue componenti

Il sindaco della città di Messina Federico Basile e l’amministrazione comunale esprimono il cordoglio e la sentita vicinanza all’on. Cateno De Luca, sindaco di Taormina per la scomparsa del padre.

“Un abbraccio affettuoso e sincero per una perdita impossibile da colmare – ha detto il Primo cittadino -. A Cateno De Luca e ai suoi congiunti rivolgo le mie più sentite condoglianze in questo difficile e tristissimo momento personale”.

Al cordoglio del Sindaco, si uniscono la Giunta comunale, il Presidente del Consiglio con il Civico consesso, il Segretario Generale e il Direttore Generale, unitamente ai rappresentanti delle Partecipate comunali porgendo le più sentite condoglianze all’on. De Luca e si stringono intorno a lui e alla sua famiglia in un momento così doloroso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.