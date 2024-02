E’ morto Gaetano Riina, fratello del boss: vietati i funerali pubblici

StrettoWeb

È morto a 90 anni Gaetano Riina, fratello del boss corleonese Salvatore. Il decesso risale a giovedì e ieri è stato seppellito nel cimitero di Mazara del Vallo. Il questore di Trapani Salvatore La Rosa ha vietato i funerali pubblici. Il percorso del carro funebre per raggiungere il camposanto dove si è svolta una veloce tumulazione è stato stabilito in precedenza, senza possibilità di variazioni. Alla funzione erano presenti solo i parenti più stretti.

Gaetano Riina, che in passato aveva scontato una condanna per mafia, era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Gli ultimi anni di detenzione li ha trascorsi agli arresti domiciliari per gravi problemi di salute. Il fratello del più noto Totò, capo assoluto di Cosa nostra dal 1982 fino al suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993, è morto proprio per l’aggravarsi delle malattia.

