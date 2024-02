Mirto-Crosia, al via la storica azione di ripascimento costiero di Pantano

StrettoWeb

Al via i lavori di ripascimento costiero in località Pantano. I lavori, finanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Difesa del Suolo ed Erosione Costiera” tra Regione Calabria, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e i Comuni interessati tra cui quello di Crosia, inizieranno il prossimo 4 marzo. L’opera, il cui progetto è stato predisposto dagli uffici comunali e inserito nelle attività di interesse finanziabili, sarà una delle 15 totali che verranno realizzate tra Capo Trionto e la foce di Fiume Nicà, per un costo complessivo di oltre 40,5 milioni di euro.

“Portiamo a compimento – sottolinea il sindaco Russo – uno degli interventi più importanti di riqualificazione e consolidamento del territorio su cui questa Amministrazione Comunale è a lavoro sin dal 2015. È stato un iter lungo che ha visto impegnati gli uffici comunali insieme agli organi di governo, in un costante lavoro sinergico con il Dipartimento Difesa del Suolo della Regione Calabria. Con questo intervento – conclude il Primo cittadino – risolveremo in modo definitivo il problema dell’erosione costiera nell’area di Pantano colpita dall’avanzare della linea di costa che in alcuni tratti ha distrutto parte degli insediamenti urbani”.

A partire dal prossimo Lunedì 4 Novembre uomini e mezzi della ditta incaricata all’opera di ripascimento saranno all’opera sull’area cantiere che sarà opportunamente delimitata ed interdetta, per tutto il tempo necessario al completamento dei lavori, all’accesso di persone e veicoli se non quelli autorizzati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.