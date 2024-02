StrettoWeb

Mimmo Lucano si candiderà alle prossime Europee con Alleanza Verdi e Sinistra. Ad annunciarlo è Angelo Bonelli, parlamentare del movimento. “Alle prossime elezioni europee nelle liste di Alleanza verdi e sinistra si candiderà Mimmo Lucano che ha accettato la nostra proposta di candidarsi con noi”, ha detto uno degli esponenti maggiormente contrari al Ponte sullo Stretto, firmatario insieme a Schlein e Fratoianni dell’esposto che ha poi portato all’apertura di un fascicolo d’indagine sull’opera.

In merito a Mimmo Lucano, la sua storia è nota: l’ex Sindaco di Riace è diventato un simbolo a livello nazionale per la sua politica sull’accoglienza dei migranti. Accusato per presunti illeciti sulla gestione della stessa, è stato assolto da quasi tutto, con una pena ridotta a 1 anno e 6 mesi rispetto alla condanna iniziale di 13 anni di reclusione. Ora il ritorno in politica e l’annuncio di Bonelli.

