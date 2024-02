Milleproroghe, Barbera (FI): “importanti iniziative per il territorio messinese e siciliano”

StrettoWeb

“Quale coordinatore cittadino di Forza Italia esprimo il ringraziamento e plauso per le odierne iniziative parlamentari poste in essere dalla nostra deputazione nazionale e regionali a tutela del territorio messinese e siciliano. La nostra sottosegretario On.le Matilde Siracusano, continuando a prestare attenzione al problema del risanamento, è riuscita ad ottenere la proroga al 31.12.25 del termine per il commissariamento“. Lo afferma in una nota Antonio Barbera, coordinatore di Forza Italia per la città metropolitana di Messina.

“Il Commissario Presidente Renato Schifani ed il sub commissario Marcello Scurria avranno cosi un arco temporale più lungo e consono per portare a compimento i gravosi impegni che li attendono nel solco del percorso virtuoso già intrapreso“, rimarca Barbera.

“Altro importante successo grazie all’on.le Siracusano, all’impegno dell’On.le Calderone ed all’opera di continuo sollecito dell’on.le Grasso è la proroga per i contratti dei lavoratori degli enti siciliani in dissesto. Questa proroga servirà per affrontare con maggiore serenità le necessarie interlocuzioni per giungere alla definizione stabile e strutturale per questi lavoratori. Forza Italia si dimostra ancora una volta vicina al nostro territorio e decisiva per la soluzione degli annosi problemi che lo affliggono”, conclude Brabera.

