Milazzo: straordinario successo per il “Festival della Coreografia del Tirreno”

StrettoWeb

Splendida affermazione dell’Associazione Dimensione Danza Arabesque al concorso “Festival della Coreografia del Tirreno” nella suggestiva cornice del Teatro di Milazzo. Le giovanissime ballerine della scuola di danza hanno offerto prestazioni perfette che hanno convinto la giuria composta da artisti illustri dell’ambiente tersicoreo: Ambeta Toromani, Amilcar, Diana Florindi, Ornella Boccafoschi, Salvo Bonaffini, Little Phil, Sonia Alessi.

Esibizioni singole nelle diverse categorie e coreografie con due e tre elementi dall’assoluta sincronia, sono state messe in scena la scorsa domenica in Sicilia.

Ludovica Zito primo posto classico baby

Sara Schiavone primo posto classico 9/11

Giada Franco, Emma Sbano, Ludovica Zito primo posto classico gruppo

Giada Franco primo posto modern baby

Emma Sbano primo posto contemporaneo 9/11

Ines Franza terzo posto contemporaneo 9/11

Beatrice Sbano primo posto modern 9/11

Sara Schiavone secondo posto modern 9/11

Ludovica Quarta terzo posto modern 9/11

Sara Schiavone e Francesca Ielo primo posto modern 9/11 passo a due

Francesca Ielo terzo posto classico 12/13

Giorgia Pia Gatto terzo posto classico intermedio

Asia Maria Stillitano secondo posto modern intermedio

Giorgia Pia Gatto primo posto contemporaneo intermedio

Giorgia Pia Gatto e Francesca Tripodi primo posto modern intermedio passo a due

Francesca Tripodi secondo posto classico avanzato

Francesca Tripodi terzo posto modern avanzato

A coronare l’intensa giornata del concorso il premio finale all’associazione, quale migliore scuola in gara, in considerazione dei titoli aggiudicati. Per la prima volta una scuola calabrese ha prevalso sulle concorrenti siciliane divenendo la regina dello Stretto. Ricevendo anche la coppa di “Vincitrice del concorso” per i numerosi premi ottenuti”.

Complimenti alle direttrici Pasqualina Iacopino e Michela Sarra che oltre a consolidare l’elevato livello artistico della danza nella città di Reggio Calabria, sono riuscite ,ormai da tempo, ad esportare il loro impegno, la determinazione, la passione e la qualità tecnica oltre il territorio locale, affermandosi in innumerevoli concorsi nazionali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.