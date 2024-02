Milazzo, nascondeva droga in camera da letto: 62enne arrestato

StrettoWeb

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 62enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era da alcuni giorni che i militari dell’Arma stavano monitorando i movimenti dell’uomo, con predisposti servizi di osservazione che hanno consentito di raccogliere sufficienti elementi investigativi dai quali dedurre che all’interno dell’abitazione del 62enne potesse essere detenuta della droga.

Ieri mattina, pertanto, con il supporto dei cani dei Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT), è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare oltre 38 grammi di marijuana, contenuta in un involucro in cellophane, occultata, tra la biancheria, nell’armadio della camera da letto. Inoltre sono stati trovati anche un bilancino di precisione e la somma di 9.900 euro ritenuta provento dell’illecita attività.

La droga, inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio, unitamente al bilancino di precisione e alla somma di denaro, è stata sequestrata. L’uomo è stato arrestato e, una volta ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Dott. Giuseppe Verzera, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di essere giudicato. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.

