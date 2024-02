Milazzo, il sindaco Midili incontra al “Fogliani” il manager Cuccì

StrettoWeb

Il sindaco Pippo Midili ha incontrato questo pomeriggio all’ospedale “Fogliani di Milazzo il neo commissario straordinario dell’Asp 5, Giuseppe Cuccì che subito dopo l’insediamento ha voluto visitare le strutture ospedaliere di Milazzo e Barcellona.

Al “Fogliani” erano presenti pure il presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva e la consigliera comunale Maria Magliarditi.

Col manager si è parlato principalmente della questione pronto soccorso ed in particolare degli interventi previsti per potenziare il reparto. Cuccì ha detto al primo cittadino di condividere la proposta avanzata dal direttore generale dell’assessorato della Salute, Salvatore Iacolino di realizzare un nuovo Pronto Soccorso nei locali ex psichiatria e nella parte antistante agli stessi. Nel frattempo in attesa del completamento della nuova struttura, il Pronto Soccorso sarà regolarmente operativo e funzionante negli attuali locali. Successivamente al trasferimento nella nuova ala, quei locali saranno utilizzati per assicurare maggiore vivibilità ad altri reparti ospedalieri.

“Pienamente soddisfatto che anche il dottor Cuccì abbia confermato la linea dell’Assessorato regionale della Salute– ha sottolineato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili –. In questi mesi abbiamo lavorato in silenzio e per il bene della nostra città. Ora che sarebbe il momento di essere contenti per avere ottenuto questo importante impegno restano tutti in silenzio. Un atteggiamento di chi, come ho sempre detto, si pone contro la città. Sperando che le cose vadano male. Forse proprio per questo la gente ignora le loro iniziative”.

