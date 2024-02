Milazzo, intervento di bonifica di via Montetrino

StrettoWeb

Prosegue l’attività della ditta incaricata dal Comune di Milazzo di bonificare le zone che da sempre sono state dimenticate sul territorio. In questi giorni si sta procedendo alla bonifica della via Montetrino che era stata aggredita dalle erbacce e con l’ausilio di un bobcat si è riusciti a riportare le condizioni dell’arteria alla normalità. La prossima settimana altri interventi in zone che presentano criticità.

