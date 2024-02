Milazzo, Forza Italia sostiene il sindaco Midili

StrettoWeb

Pieno e convinto sostegno di Forza Italia di Milazzo all’Amministrazione Midili. E’ quanto emerso a conclusione dell’incontro che il sindaco ha avuto con i rappresentanti del gruppo consiliare e con l’assessore Angelo Maimone. Nel corso della riunione i consiglieri Oliva, Cocuzza, Saraò e Stagno hanno ribadito – come ha spiegato lo stesso Alessandro Oliva, che è anche il presidente del civico consesso, la loro posizione di lealtà e di rispetto degli impegni assunti in occasione delle Amministrative del 2020 all’interno della coalizione che ha vinto le elezioni, auspicando che il percorso che da allora è stato avviato e che ha portato sino ad ora a significativi risultati. Evidenziato altresì che il voto d’Aula ad una singola proposta, se valutata dai consiglieri meritevole, non inficia il rapporto di lealtà con l’Amministrazione.

Alla fine soddisfatto il sindaco Midili: “ero certo che nessuna frizione ci fosse, anche perché il sottoscritto ha sempre dato la massima apertura ai consiglieri di Forza Italia. L’incontro è stato l’occasione per rafforzare questa collaborazione e ci ha permesso di fare il punto sulle iniziative programmatiche che dovranno essere attuate da qui alla fine del mandato”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.