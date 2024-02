Milazzo, assemblea cittadina del Partito democratico

StrettoWeb

Si è svolta stasera presso la Casa del popolo di via XX settembre a Milazzo l’Assemblea cittadina del Partito democratico. L’Assemblea si è aperta con un sentito momento di cordoglio a memoria dei compagni Angela Bottari e Ciccio Italiano. Forte è stata l’emozione quando il Presidente dell’Assemblea Gioacchino Abbriano, la componente

Carmen Manna e il componente del Coordinamento provinciale Domenico Siracusano, hanno ricordato l’operato e il contributo dei due compagni, che hanno speso la loro vita nell’interesse della collettività, a difesa dei valori della sinistra, della libertà e della democrazia. Due presenze che hanno lasciato il segno fra i militanti ai quali non resta che l’impegno di raccogliere il loro testimone.

Nel passare all’ordine del giorno dell’Assemblea, il Presidente ha introdotto il confronto richiamando il valore della Identità che il Partito democratico deve recuperare e che deve tendere a leggere i problemi della gente, a percepire i loro bisogni e proporre un’azione politica coerente. Una forte Identità che salvaguardi inoltre il Partito da insidie esterne e interne allo stesso. Abbriano ha infine augurato lo svolgimento di un confronto ricco di spunti, volto alla crescita, alla definizione di un progetto politico per l’avvio del percorso congressuale cittadino.

In perfetta sintonia i successivi interventi di diversi compagni che hanno delineato i principi della condivisione e dell’appartenenza quali elementi indispensabili per intraprendere un sano percorso riorganizzativo. Particolarmente apprezzato e decisivo l’intervento del giovane dem Francesco Gitto che ha invitato tutti ad un maggiore pragmatismo e a intraprendere con maggior spinta il percorso congressuale. A fine del confronto pertanto, l’Assemblea ha deliberato all’unanimità di intraprendere la via del Congresso cittadino, definendo l’organo di Coordinamento che avrà il compito di portare il partito verso la necessaria Conferenza Programmatica.

Il Coordinamento Cittadino del PD è composto da: Nastasi Antonino, D’Alì Licia, Manna Carmen, Maiorana Rosa, Napoli Franz, Gitto Francesco, Gagliani Rosa, Abbagnato Paola

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.