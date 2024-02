Milazzo, al via la gara triennale per la manutenzione del depuratore di Fossazzo

StrettoWeb

Avviata la gara per assicurare la manutenzione ordinaria dell’impianto esistente in località Fossazzo a Milazzo. Un appalto triennale che sarà aggiudicato dalla Centrale unica di committenza “Tirreno Ecosviluppo 2000” per un importo a base d’asta di 985 mila euro. L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in 627 mila euro. L’aggiudicazione avverrà sulla scorta dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In particolare in sede di valutazione si terrà conto dell’apporto migliorativo dell’offerta, con riferimento al ciclo depurativo dei reflui ed al processo di formazione dei fanghi, anche ai fini della salvaguardia ambientale e dell’incremento della resa del processo di trattamento dei fanghi di depurazione. Le offerte dovranno essere presentate entro giorno 1 marzo.

