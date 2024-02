Meteo Catania, previsioni per Domani Domenica 4 Febbraio: cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per la giornata di Domenica 4 Febbraio a Catania promettono condizioni stabili e piacevoli. Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che oscillerà tra i 9.9°C e i 10.2°C, garantendo così una nottata piacevole e tranquilla. La direzione del vento sarà prevalente da Ovest – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 5.7km/h e i 8.9km/h. Le raffiche di vento e le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 55-58%, con una pressione atmosferica di 1028-1029hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un mantenimento delle condizioni stabili. Il cielo rimarrà sereno, garantendo una piacevole sensazione di serenità. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 14.6°C alle 09:00, e la direzione del vento tenderà a modificarsi verso Ovest – Sud Ovest con raffiche di vento pressoché assenti. L’umidità si ridurrà al 45%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1028hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature raggiungeranno un massimo di 18°C. La direzione del vento si sposterà verso Est – Sud Est con raffiche fino a 13.8km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 50%, mentre la pressione atmosferica si manterrà nei valori intorno ai 1026-1027hPa.

Anche in sera il meteo si presenterà stabile, con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 12-13°C. La direzione del vento sarà prevalentemente da Ovest con raffiche che raggiungeranno i 9.2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56-61%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1028hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 4 Febbraio indicano una giornata caratterizzata da serenità e temperature gradevoli a Catania. Sarebbe opportuno approfittare di queste condizioni favorevoli per pianificare attività all’aperto e godersi una piacevole giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Febbraio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 9.9° perc. 8.9° Assenti 7.9 O max 8.9 Ponente 58 % 1029 hPa 3 cielo sereno 10.2° perc. 8.7° Assenti 6.7 ONO max 7.2 Maestrale 55 % 1028 hPa 6 cielo sereno 10.2° perc. 8.7° Assenti 5.4 ONO max 5.9 Maestrale 55 % 1029 hPa 9 cielo sereno 14.6° perc. 13.3° Assenti 4.4 OSO max 6.1 Libeccio 45 % 1028 hPa 12 cielo sereno 17.7° perc. 16.6° Assenti 3 SE max 7.4 Scirocco 41 % 1027 hPa 15 cielo sereno 16.2° perc. 15.2° Assenti 9.8 E max 13.8 Levante 50 % 1027 hPa 18 cielo sereno 13.4° perc. 12.4° Assenti 6 O max 9.2 Ponente 61 % 1028 hPa 21 cielo sereno 12.1° perc. 10.8° Assenti 5.7 O max 6.7 Ponente 57 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:42

