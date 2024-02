Meteo Caltanissetta, previsioni per Domani Lunedì 5 Febbraio: cielo sereno

StrettoWeb

Se ti stai chiedendo quali saranno le previsioni del tempo per Lunedì 5 Febbraio a Caltanissetta, sei nel posto giusto. Dalle prime ore del giorno fino a tarda sera, ecco cosa ti aspetta.

Notte:

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si aggira intorno ai 5.6°C. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà intorno al 56% e la pressione atmosferica a 1029hPa.

Mattina:

Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera diminuzione della temperatura. All’alba si attesterà sui 5.6°C, aumentando gradualmente fino a raggiungere i 13.8°C verso le 09:00. Il vento soffierà a una velocità intorno ai 5.7km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 40% e la pressione atmosferica a 1028hPa.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, il meteo si manterrà stabile con un cielo sereno e temperature comprese tra i 15.9°C e i 17.8°C. Il vento soffierà a una velocità intorno agli 8.4km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 41% e la pressione atmosferica resterà stabile a 1026hPa.

Sera:

In serata, il cielo rimarrà sereno con temperature che si assesteranno intorno ai 8°C. Il vento avrà una velocità di circa 7.6km/h provenendo da Nord. L’umidità si attesterà intorno al 57% e la pressione atmosferica a 1029hPa.

In conclusione, Lunedì 5 Febbraio a Caltanissetta si prospetta una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con un cielo sereno e temperature piuttosto miti per la stagione. Presta sempre attenzione agli aggiornamenti forniti dalle fonti ufficiali per ricevere informazioni in tempo reale sulle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 6.3° perc. 4.5° Assenti 8.6 N max 7.9 Tramontana 50 % 1029 hPa 3 cielo sereno 5.8° perc. 4° Assenti 8.3 N max 7.6 Tramontana 54 % 1029 hPa 6 cielo sereno 5.6° perc. 3.9° Assenti 7.7 N max 7.2 Tramontana 56 % 1029 hPa 9 cielo sereno 13.8° perc. 12.2° Assenti 5.7 NNO max 7.1 Maestrale 40 % 1028 hPa 12 cielo sereno 18.6° perc. 17.3° Assenti 8.9 ONO max 12.6 Maestrale 31 % 1027 hPa 15 cielo sereno 17.8° perc. 16.8° Assenti 8.4 ONO max 12.6 Maestrale 41 % 1026 hPa 18 cielo sereno 9.5° perc. 8.7° Assenti 6.8 NNO max 6.4 Maestrale 63 % 1028 hPa 21 cielo sereno 7.7° perc. 6.4° Assenti 7.3 NNO max 6.8 Maestrale 53 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.