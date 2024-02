Pazzo Messina: vince 3-2 all’88’ in inferiorità numerica! E i playoff…

StrettoWeb

Una partita pazza, un risultato pazzo, ma tanta gioia per il Messina, che vince la sua terza gara nelle ultime quattro, aggancia il 13° posto e strizza l’occhio addirittura ai playoff, ora a -4. Questo pomeriggio, al Franco Scoglio, la squadra di Modica batte per 3-2 la Virtus Francavilla nello scontro salvezza all’88’.

La partita. Partenza sprint per i peloritani, che ci mettono 12 minuti a segnare due reti e a indirizzare il match. Avvio pazzesco, con i gol di Emmausso e Zunno. Col passare del tempo però gli ospiti prendono campo e nella seconda parte della prima frazione la riprendono, con le marcature di Artistico e Macca. La ripresa, con meno emozioni, sembra lasciare spazio a un pari comunque esaltante, ma al 71′ arriva la possibile svolta. Salvo, infatti, si becca il rosso diretto e lascia il Messina in dieci uomini. L’obiettivo, per i padroni di casa, è quantomeno difendere il pari, ma all’88’ arriva il gol di Frisenna che vale l’incredibile 3-2.

Classifica Serie C

Juve Stabia 51

Picerno 42

Avellino 41

Benevento 40

Crotone 40

Casertana 39

Taranto 38

Sorrento 36

Audace Cerignola 35

Giugliano 33

Latina 31

Catania 30

Potenza 29

Messina 29

Foggia 26

Monopoli 23

Virtus Francavilla 21

Turris 21

Brindisi 16

Monterosi Tuscia 15

