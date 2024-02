Messina, verso le elezioni europee 2024: primo incontro a palazzo Zanca

StrettoWeb

Si è tenuto oggi, giovedì 29 febbraio, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca a Messina, il primo tavolo tecnico-operativo, convocato dall’Assessore Massimiliano Minutoli, in vista delle prossime elezioni al Parlamento europeo. All’incontro hanno preso parte i dirigenti, rappresentanti del Corpo di Polizia municipale, responsabili e personale dei Servizi comunali interessati agli adempimenti in materia elettorale.

“Si è già messa in moto la macchina comunale in vista delle prossime elezioni europee. Questo primo incontro – commenta l’assessore Minutoli – rappresenta l’avvio di una programmazione per organizzare al meglio lo svolgimento e per portare a termine efficacemente tutti gli adempimenti previsti dalla legge. La riunione è stata occasione per delineare le linee guida da seguire nel rispetto della piena collaborazione tra l’Ufficio Elettorale e la struttura di Stato Civile e Anagrafe, e Polizia Municipale affinchè si possa raggiungere l’obiettivo preposto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.