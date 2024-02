Messina, scontro in tribunale tra Cateno De Luca e Maurizio Croce

StrettoWeb

Volano gli stracci tra Cateno De Luca, sindaco di Taormina ed ex primo cittadino di Messina, e Maurizio Croce, già candidato del centrodestra. Il leader di Sud chiama Nord è stato denunciato da Croce per diffamazione e ieri, in Tribunale, c’è stata la prima udienza. Ma cosa è successo? Durante una diretta social, De Luca avrebbe “insultato” l’esponente di Forza Italia che lo ha denunciato.

Ricordiamo che, nei giorni scorsi, il Consiglio comunale di Messina, in seduta straordinaria, ha approvato “la proposta di delibera relativa alla contestazione al consigliere Maurizio Croce delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità sopravvenuta, di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 31/1986”.

Messina, caso Croce: oltre 600 assenze tra consiglio comunale e commissioni

Sul candidato sindaco del Centro/Destra, Maurizio Croce, che ha perso le elezioni comunali di Messina contro Federico Basile, è scoppiata una vera e propria bufera ormai da mesi. Il motivo? La sua presenza o meglio assenza dai consigli comunali e dalle commissioni. I dati sono impietosi: da inizio mandato ha partecipato a poche sedute sedute di Consiglio comunale su oltre 160 e se contiamo anche le commissioni le assenze sono oltre 600.

