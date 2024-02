Il Messina riprende (e spaventa) il Picerno: ripresa da urlo, è 2-2

StrettoWeb

Da 0-2 a 2-2. Ottimo punto per il Messina, per la caratura dell’avversario e per come si era messa la gara. La vicecapolista Picerno, in vantaggio di due reti all’intervallo, si fa riprendere da Fumagalli e compagni, che riescono a pareggiarla nella ripresa, tornando a far punti dopo la sconfitta di Giugliano.

La partita

Un tempo a testa. Per il Messina il primo è da incubo. La squadra di Modica cade sotto i colpi di un super Santarcangelo, che in 20 minuti – tra 20′ e 41′ – fa doppietta e indirizza il match in favore degli ospiti. All’intervallo è 0-2. Ma questo Messina, quello degli ultimi mesi, è totalmente trasformato, capace anche di imporre il proprio gioco (e spaventare) la vicecapolista. Così il tecnico cambia qualcosa, inserisce Frisenna e Ragusa, e i siciliani la ribaltano. Al 68′ segna il solito Emmausso, neanche dieci minuti più tardi Zunno fa 2-2.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 55 Picerno 50 Taranto 49 Avellino 48 Benevento 48 Casertana 44 Crotone 43 Latina 40 Sorrento 39 Giugliano 39 Audace Cerignola 37 Acr Messina 36 Catania 34 Potenza 32 Foggia 32 Turris 28 Monopoli 23 Virtus Francavilla 22 Monterosi Tuscia 19 Brindisi 17

