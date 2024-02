Messina: il programma di manutenzione nei cimiteri cittadini

StrettoWeb

Nel corso dei lavori della I Commissione del comune di Messina con delega ai Cimiteri, presieduta dal consigliere comunale Salvatore Papa, con la partecipazione anche del dirigente competente Pietro Certo, è stato discusso il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria del Gran Camposanto e dei cimiteri suburbani e della tempistica degli interventi migliorativi.

“Si tratta di due appalti in corso di esecuzione – ha spiegato l’assessore al ramo Minutoli – a conferma dell’impegno dell’Amministrazione del sindaco Federico Basile finalizzato alla restituzione del giusto decoro dei nostri cimiteri e alla loro messa in sicurezza per situazioni ataviche ancora presenti”. L’assessore ha illustrato alcune delle attività previste come l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sostituzione di scale vetuste con altre nuove e più funzionali e ulteriori lavori da eseguire per migliorare ulteriormente lo stato dei cimiteri cittadini.

L’assessore Minutoli ha partecipato anche alla seduta della VI Commissione consiliare, presieduta dal consigliere comunale Giuseppe Busà, per illustrare ai presenti modalità e contenuti del Piano comunale di Protezione Civile, che, dopo l’esame in Commissione, approderà “per la prima volta – ha evidenziato Minutoli – in Consiglio comunale”.

