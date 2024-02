Messina, a palazzo Zanca la presentazione del “Torneo dello Stretto Juventus Academy Italia”

StrettoWeb

Sabato 17 febbraio, alle ore 10, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca a Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 2^ edizione del “Torneo dello Stretto Juventus Academy Italia”. L’evento calcistico, patrocinato e supportato dall’Amministrazione comunale, lieta di ospitarlo per il secondo anno consecutivo, è organizzato dalla Fair Play Messina. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, saranno illustrati contenuti e modalità di svolgimento di un torneo fortemente voluto dalla Juventus, che ha riconfermato la città di Messina per il secondo anno consecutivo. All’incontro, moderato dal giornalista Francesco Casicci, interverranno il Team Leader Juventus Academy Italia, Andrea Vaccarono; il presidente dell’SSD UNIME, Silvia Bosurgi; e Ignazio Consiglio per la Fair Play Messina.

Il torneo di calcio giovanile, riservato alle categorie esordienti 2011, esordienti 2012 e pulcini 2013, autorizzato dalla FIGC, si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 febbraio con la partecipazione di 47 squadre provenienti da otto regioni quali Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Toscana, Lombardia e Piemonte, in rappresentanza di ventidue comuni italiani, che si misureranno nei campi della Cittadella Sportiva Universitaria, dei Rogazionisti, dell’Ambiente Stadium e del Fair Play Cristo Re. La Juventus sarà presente con tutti i gruppi che parteciperanno, sotto età di un anno, in ciascuna categoria. Tre giorni all’insegna del confronto, nel segno dei colori bianconeri, in una cornice dal grande fascino per chi segue il calcio giovanile.

