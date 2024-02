StrettoWeb

Caos totale a Messina per via della chiusura al traffico di via Garibaldi a causa di un’improvvisa perdita di acqua. Sul posto gli operai di Amam stanno cercando di sistemare la condotta saltata.

La polizia Municipale sta gestendo il traffico che di fatto è congestionato creando notevoli disagi ai cittadini in transito.

