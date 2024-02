Messina: “NaviGo” diventa “NaviGo Per Te”, nuovi sconti per i passeggeri di Caronte

StrettoWeb

Il piano di fidelizzazione “NaviGo” pensato da Caronte & Tourist per i passeggeri che attraversano lo Stretto con un mezzo al seguito cambia ancora e diventa “NaviGo Per Te”. Il rinnovato piano di fidelizzazione (e il network dei partner convenzionati in Sicilia e Calabria che offriranno ai clienti di “NaviGo per Te” un interessante ventaglio di sconti e agevolazioni) sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 14 febbraio, alle ore 10.30, nella Sala Giunta del Comune di Messina (Palazzo Zanca).

“Il nome del nuovo piano – dice Caronte & Tourist – rappresenta lo spirito con cui è stato condotto l’aggiornamento della nostra offerta, poiché abbiamo prima ascoltato le esigenze dei nostri clienti e, successivamente, provato a soddisfarle strutturando un sistema che vuole premiare i nostri clienti sia nel breve che nel lungo termine”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.