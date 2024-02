Messina, Musolino risponde a De Luca: “insulti, insinuazioni e sessismo li lasciamo a chi ci si trova a suo agio”

StrettoWeb

Prosegue la polemica a Messina sugli assistenti sociali tesserati a Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. La parlamentare di Italia Viva, Dafne Musolino, già fedelissima del sindaco di Taormina, risponde senza peli sulla lingua: “insulti, insinuazioni, becero sessismo e facile ironia li lasciamo a chi ci si trova a suo agio. Vediamo se arriverà la risposta, oppure l’amministrazione continuerà a girarci intorno come ha già fatto in occasione dell’indecoroso cenone di Natale a base di pasta fredda e caprese, o dei lavori mai partiti per Casa Serena, il “polmone dei servizi sociali” di Messina. E sia chiaro, il voto è libero e proprio per garantire che sia tale, è segreto”.

“Serve chiarezza”

“Ritengo inopportuno che chi ricopre determinati ruoli nella Pubblica Amministrazione si iscriva ad un partito; sarebbe inopportuno in quanto ciò potrebbe pregiudicarne la credibilità presso l’utenza. Ma risulterebbe certamente inaccettabile che in una scheda di iscrizione venga assunto un impegno alla fedeltà alla linea politica e programmatica ed alle iniziative del partito, soprattutto quando il partito è quello della stessa amministrazione comunale che è anche il datore di lavoro”, afferma Dafne Musolino.

Musolino fa appello anche al sindaco Basile affinché chiarisca la vicenda “nel rispetto di tutti i soggetti interessati ed a tutela dei diritti di tutti i cittadini” e ricorda che “mai nell’amministrazione De Luca, di cui ho fatto parte si era verificata una cosa del genere. Per cui, certamente, questa iniziativa, ove trovasse conferma, risulta nuova e si connota in modo certamente non conforme al principio di imparzialità che deve regolare l’azione della pubblica amministrazione”.

