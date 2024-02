Messina, a Merì consigliere comunale aderisce a Sud chiama Nord

StrettoWeb

“A Merì Sud chiama Nord raddoppia. Oggi si è tenuta una conferenza stampa per ufficializzare l’ingresso del consigliere Mariella Gugliotta nella squadra di Sud chiama Nord“, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. “Dopo il Consigliere Giuseppe Grillo che ci rappresentava oggi abbiamo ufficializzato anche l’adesione di Mariella”, rimarca De Luca.

“Grazie alla nostra Coordinatrice Provinciale di Sud Chiama Nord Melangela Scolaro, al Sindaco Filippo Bonansinga per il garbo istituzionale con il quale ci ha accolti. Insieme all’on. Matteo Sciotto abbiamo dato il benvenuto a Mariella sottolineando l’importanza di questo passo in vista delle prossime sfide. Un momento di condivisione e crescita per il territorio“, conclude De Luca.

