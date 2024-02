Messina: limite a 30 km/h in città, ecco dove

StrettoWeb

Ha fatto molto discutere l’istituzione del limite di velocità a 30km/h su gran parte delle strade di Bologna, e proprio in questi giorni è stata pubblicata la classifica delle città con più traffico secondo il TomTom Traffic Index che vede Messina e Reggio Calabria tristemente ai primi posti di questa graduatoria in cui Reggio è ottava in Italia e Messina addirittura quarta.

Le parole di Basile

Come annunciato ai microfoni di StrettoWeb, il sindaco Federico Basile, aveva detto che “a Messina arriveremo per gradi ai 30Km/h, ci vuole ancora tempo. Noi stiamo partendo ora, ci stiamo provando tra mille difficoltà rispetto ad una cittadinanza che fa fatica ad adattarsi al cambiamento. Pensare in prospettiva a Messina a 30km/h come limite di velocità nelle strade urbane è giusto, ma prima dobbiamo normalizzare un sistema nel suo complesso”.

Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h in un tratto di via Consolare Pompea

Di oggi la decisione di iniziare sulla strada tracciata dal primo cittadino: stabilito il limite massimo di velocità di 30 km/h nella strada complanare lato monte di via Consolare Pompea nel tratto a sud del torrente Pace. “Il provvedimento è stato adottato per garantire in quel tratto una maggiore sicurezza della circolazione veicolare e pedonale“, c’è scritto nella nota del comune.

